Новые подробности происшествия с Джереми Реннером: звезду «Мстителей» уже прооперировали
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1 января Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза в киновселенной Marvel, получил критические травмы во время уборки снега в округе Уошо, штат Невада. Актёра доставили в ближайшую больницу. Полиция округа Уошо уже проводит проверку случившегося.
Сообщается, что Реннер серьёзно травмировал грудную клетку, а также получил целый ряд ортопедических увечий. Актёра уже оперировали. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии в критическом, но стабильном состоянии.
1 января Джереми убирал массивные сугробы с помощью огромной снегоуборочной машины под названием Snowcat, и в какой-то момент она проехала по его ноге. Как отмечают свидетели, прибывшие на место происшествия вместе с полицией, актёр потерял много крови.
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