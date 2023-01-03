Новые подробности происшествия с Джереми Реннером: звезду «Мстителей» уже прооперировали

1 января Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза в киновселенной Marvel, получил критические травмы во время уборки снега в округе Уошо, штат Невада. Актёра доставили в ближайшую больницу. Полиция округа Уошо уже проводит проверку случившегося.

Сообщается, что Реннер серьёзно травмировал грудную клетку, а также получил целый ряд ортопедических увечий. Актёра уже оперировали. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии в критическом, но стабильном состоянии.

1 января Джереми убирал массивные сугробы с помощью огромной снегоуборочной машины под названием Snowcat, и в какой-то момент она проехала по его ноге. Как отмечают свидетели, прибывшие на место происшествия вместе с полицией, актёр потерял много крови.