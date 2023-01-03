Глава Mundfish раскрыл новые подробности российской игры Atomic Heart

Основатель и геймдиректор студии Mundfish Роберт Багратуни недавно дал интервью изданию Wccftech. В беседе с журналистами он рассказал о будущих DCL для Atomic Heart, а также о сложностях разработки и о других важных вещах, связанных с российским ретрофутуристическим боевиком.

Сколько людей работает над Atomic Heart

Над Atomic Heart работает команда из 130 человек. Они разрабатывают проект, находясь в Польше, Австрии, Казахстане, Грузии, Израиле, Армении, ОАЭ, Сербии и на Кипре. На разных этапах студия привлекала и подрядчиков с опытом разработки AAA-игр. Они нанимали художников и профессиональных тестеров.

С какими препятствиями сталкивались авторы Atomic Heart

Роберт напомнил, что создание совершенно нового тайтла — сложная задача. Проблемы в разработке Atomic Heart всплывали на каждом этапе. По его словам, в любой игре важно создать и выверенный баланс, и как следует её оптимизировать, а также не забыть написать и нормально подать качественную историю, построив продуманный нарратив.

Фото: Mundfish

Почему разработчики были вынуждены перенести релиз Atomic Heart

Авторы Atomic Heart — молодая и амбициозная студия, которая хотела сделать действительно экстраординарный проект. Изначально в игре даже планировался мультиплеер, но от него команде в итоге пришлось отказаться, чтобы сосредоточиться на работе над другими аспектами. Но эта работа требует очень много времени, поэтому релиз был перенесён с 2022-го на 2023-й.

Наши амбиции не всегда совпадали с реальностью — это было непростой задачей, и нам приходилось приспосабливаться. Думаю, что все студии хотя бы раз в жизни проходят через этот процесс.

Как изменился дизайн Atomic Heart

Ядро гейм- и левелдизайна Atomic Heart осталось нетронутым. Авторы хотят рассказать, как технологии выходят из под контроля, и в результате начинается война между искусственным разумом и человеком. Создатели делают большую ставку на иммерсивность и боевую систему, которой, по словам главы разработки, команда уделяет особое внимание.

Мы сосредоточились на полировке перестрелок и балансировке сюжетных веток, чтобы предоставить игрокам действительно уникальный опыт.

Фото: Mundfish

Какие дополнения планируются для Atomic Heart

Запланированное DLC для Atomic Heart позволит игрокам исследовать новые локации, которых не будет в основной игре. Дополнения предоставит и новые квесты, новые виды врагов, головоломки и сюжетные линии.

Atomic Heart выйдет 21 февраля 2023 года на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. В России ПК-версию игры будут официально продавать в VK Play.