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Сериал Assassin's Creed от Netflix потерял шоураннера

Сериал Assassin's Creed от Netflix потерял шоураннера
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Netflix любит выпускать сериальные адаптации видеоигр. В 2022-м в онлайн-кинотеатре вышло многосерийное шоу по мотивам Resident Evil, а также нашумевшее аниме Cyberpunk: Edgerunners. Уже известно, что топ-менеджеры компании хотят выпустить сериал Assassin's Creed, они даже привлекли к проекту Джеба Стюарта — сценариста легендарного «Крепкого орешка» и автора многосерийных «Викингов: Вальхалла». Но недавно стало известно, что Стюарт покинул проект.

Джеб Стюарт в беседе с журналистами издания Collider заявил, что его отказ — это обоюдное решение его и студии, которая трудится над шоу. Пока неизвестно, кто его заменит.

Мой уход спровоцировал небольшой переезд руководителей студии из Лос-Анджелеса в Лондон. К сожалению, лондонская группа должна была унаследовать моё видение сериала, вместо того чтобы развивать своё собственное.

Думаю, что мой уход — справедливое решение. Я знаю, что шоу будет великолепным, когда бы оно ни вышло. Ребята из Ubisoft и Netflix большие молодцы.

Сериал Assassin's Creed от Netflix анонсировали осенью 2022 года. В 2016 году Regency Enterprises совместно с Ubisoft выпустила полнометражную экранизацию знаменитой игровой серии с Майклом Фассбендером в главной роли. Картина собрала скромную кассу и получила смешанные отзывы зрителей и прессы.

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