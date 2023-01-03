«Чебурашка» уже заработал миллиард рублей. На это ушло всего три дня

Сборы семейной картины «Чебурашка» перевалили за 1 млрд рублей! Таким образом, фильм стал абсолютным рекордсменом по скорости заработка такой внушительной суммы — на достижение результата понадобилось всего три дня.

В день премьеры — 1 января — российский блокбастер заработал более 225 млн рублей, общая касса дебютного уикенда составила почти 930 млн, а во второй — более 37 млн. При этом только на предпродажах билетов кинотеатры выручили более 134 млн рублей.

Фото: ЕАИС

Скорее всего, «Чебурашка» возьмёт в прокате 2 млрд рублей. Но велик шанс, что картина без проблем «освоит» 3 млрд. За последние 10 лет подобного результата смог добиться только отечественный «Холоп». Даже «Мстители: Финал» в России за всё время проката заработали 2,5 млрд рублей, а «Человек-паук: Нет пути домой» — 2,9 млрд рублей.