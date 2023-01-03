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Автор «Шерлока» готов взяться за продолжение — если звёзды шоу к этому готовы

Автор «Шерлока» готов взяться за продолжение — если звёзды шоу к этому готовы
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Автор культового сериала «Шерлок» Стивен Моффат готов продолжить работу над шоу, если Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен готовы вернуться к ролям Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Об этом Моффат заявил на радиопередаче BBC Today.

Они стремятся к чему-то большему и лучшему, но Мартин и Бенедикт: пожалуйста, вернитесь!

Премьера «Шерлока» состоялась на канале BBC One в 2010 году. События шоу разворачиваются в современном Лондоне. Моффат выпустил четыре сезона и один рождественский спецэпизод. Официально сериал не закрывали, но производство пятого сезона так и не началось. Отчасти потому, что Камбербэтч и Фримен сильно заняты в съёмках других проектов.

Бенедикт Камбербэтч давно стал одной из ярчайших звёзд киновселенной Marvel, где он играет Доктора Стрэнджа.

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