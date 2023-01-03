Автор «Шерлока» готов взяться за продолжение — если звёзды шоу к этому готовы
Поделиться
Автор культового сериала «Шерлок» Стивен Моффат готов продолжить работу над шоу, если Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен готовы вернуться к ролям Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Об этом Моффат заявил на радиопередаче BBC Today.
Они стремятся к чему-то большему и лучшему, но Мартин и Бенедикт: пожалуйста, вернитесь!
Премьера «Шерлока» состоялась на канале BBC One в 2010 году. События шоу разворачиваются в современном Лондоне. Моффат выпустил четыре сезона и один рождественский спецэпизод. Официально сериал не закрывали, но производство пятого сезона так и не началось. Отчасти потому, что Камбербэтч и Фримен сильно заняты в съёмках других проектов.
Бенедикт Камбербэтч давно стал одной из ярчайших звёзд киновселенной Marvel, где он играет Доктора Стрэнджа.
Комментарии
- 3 января 2023
-
18:54
-
18:32
-
18:04
-
18:04
-
17:30
-
17:12
-
16:41
-
16:10
-
15:22
-
14:47
-
13:48
-
13:18
-
12:39
-
12:30
- 2 января 2023
-
23:47
-
23:21
-
21:35
-
18:36
-
17:57
-
17:20
-
16:45
-
15:49
-
15:05
-
14:40
-
13:55
-
13:27
-
12:54
-
12:26
-
11:49
- 1 января 2023
-
18:30
-
17:15
-
16:25
-
15:35
-
14:50
-
14:00
Партнерский контент