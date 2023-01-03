BLAST проведёт первый топ-турнир по CS:GO в 2023 году — компания объявила первые детали
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Датский турнирный оператор BLAST объявил о проведении первого крупного чемпионата по Counter-Strike: Global Offensive в новом сезоне — BLAST Premier Spring Groups 2023.
На чемпионате сыграют 12 команд, а само событие пройдёт с 9 по 19 января. Другие подробности, такие как место проведения и призовой фонд, пока не раскрываются.
Участники BLAST Premier Spring Groups 2023:
- Team Liquid;
- FaZe Clan;
- Ninjas in Pyjamas;
- Heroic;
- Astralis;
- NAVI;
- Vitality;
- Complexity;
- Evil Geniuses;
- OG;
- G2 Esports;
- BIG.
Обычно сезон серии турниров BLAST Premier по CS:GO состоит из весеннего и осеннего туров, которые разделены на три этапа (Groups, Showdown и Finals), а также глобального финала в конце года.
Однако в этом году компания будет проводить чемпионат мира BLAST.tv Paris Major 2023, и турнирный оператор пока не сообщал, как изменится формат сезона для участников их серии турниров.
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