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Анонсирован BLAST Premier Spring Groups 2023 — уже известны участники и даты проведения

BLAST проведёт первый топ-турнир по CS:GO в 2023 году — компания объявила первые детали
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Датский турнирный оператор BLAST объявил о проведении первого крупного чемпионата по Counter-Strike: Global Offensive в новом сезоне — BLAST Premier Spring Groups 2023.

На чемпионате сыграют 12 команд, а само событие пройдёт с 9 по 19 января. Другие подробности, такие как место проведения и призовой фонд, пока не раскрываются.

Участники BLAST Premier Spring Groups 2023:

  • Team Liquid;
  • FaZe Clan;
  • Ninjas in Pyjamas;
  • Heroic;
  • Astralis;
  • NAVI;
  • Vitality;
  • Complexity;
  • Evil Geniuses;
  • OG;
  • G2 Esports;
  • BIG.

Обычно сезон серии турниров BLAST Premier по CS:GO состоит из весеннего и осеннего туров, которые разделены на три этапа (Groups, Showdown и Finals), а также глобального финала в конце года.

Однако в этом году компания будет проводить чемпионат мира BLAST.tv Paris Major 2023, и турнирный оператор пока не сообщал, как изменится формат сезона для участников их серии турниров.

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