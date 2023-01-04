Джереми Реннер опубликовал первое фото после несчастного случая — у него разбито лицо

Звезда киновселенной Marvel Джереми Реннер поделился в соцсетях селфи из больницы после успешно перенесённой операции. Судя по фото, актёр получил не только травму груди и ног — пострадало и лицо. «Соколиный глаз» поблагодарил фанатов за поддержку.

Спасибо всем за тёплые слова. Я не совсем в форме, чтобы печатать. Но шлю всем вам лучи любви!

Фото: Соцсети Джереми Реннера

Пост с разбитым лицом Реннера уже набрал более 4 млн лайков. Напомним, 1 января актёр получил критические травмы во время уборки снега в округе Уошо, штат Невада. Его доставили в ближайшую больницу и прооперировали. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии в критическом, но стабильном состоянии. Полиция округа Уошо уже проводит проверку случившегося.