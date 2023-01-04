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«Уэнсдей» остаётся на Netflix

«Уэнсдей» остаётся на Netflix
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Недавно журналисты издания Independent утверждали, что второй сезон популярного сериала «Уэнсдей» выйдет не на Netflix, а на Amazon Prime или в другом онлайн-кинотеатре. Они связывали это с тем, что в 2022 году Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) заключила соглашение с Amazon о слиянии компаний. А шоу принадлежит MGM. Оказалось, что сделка была заключена задолго до того, как MGM запартнёрилась с Netflix. Это значит, что продолжение остаётся на платформе.

Онлайн-кинотеатр пока не анонсировал второй сезон «Уэнсдей», но с учётом феноменального успеха сериала его продолжение точно увидит свет.

Недавно авторы «Уэнсдей» Альфред Гоф и Майлз Миллар признались, что Уэнсдей Адамс похожа на молодого Кларка Кента (Супермен). Оба ранее работали над шоу «Тайны Смолвиля», где они рассказали о взрослении легендарного криптонца.

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