Российские разработчики открыли собственный тестовый сервер Diablo 4

Российская команда разработчиков Blizzless запустила собственный тестовый сервер ещё не вышедшей Diablo 4. Он открыт для всех желающих до 6 января.
Ребята из Blizzless на своём сервере убрали все ограничения, которые были введены для прессы. По их словам, игроки могут увидеть все готовые районы Санктуария. Пользователи также могут делать скриншоты и записывать геймплей.
Кроме того, в некоторых локациях есть несколько «кукол», которые позволяют получить немного опыта. А благодаря реализации большей части вейпойнтов между локациями можно очень быстро перемещаться. Разработчики также сообщили, что на сервере есть тестовая реализация первого сюжетного квеста. Пытливые игроки при желании могут добраться и до вспомогательных локаций, которые очень сложно найти.
Фото: Blizzard
Фото: Blizzard
Фото: Blizzard
Фото: Blizzard
Сейчас сервер находится на ранней стадии разработки. При этом благодаря работе Blizzless уже можно оценить внешний вид и получить ощущения от игры в Diablo 4. Чтобы принять участие в тестировании, необходимо иметь клиент бета-версии, который уже доступен на торрентах. Разработчики также поделились подробной инструкцией по настройке сервера. Она доступна по этой ссылке.
Diablo 4 поступит в продажу 6 июня 2023 года на ПК и консолях.
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