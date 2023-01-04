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Elden Ring, Cyberpunk 2077 и другие — стали известны победители Steam Awards

Elden Ring, Cyberpunk 2077 и другие — стали известны победители Steam Awards
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Valve объявила всех победителей своей ежегодной премии The Steam Awards, которых выбрали сами игроки. По мнению пользователей, главная игра 2022 года — Elden Ring. По мнению большинства, ролевой экшен от FromSoftware лучше Dying Light 2, Call of Duty: Modern Warfare 2 и других нашумевших проектов.

Cyberpunk 2077 победила в номинации «Любимое дитя» — по мнению геймеров, разработчики активно поддерживали ролевое приключение в течение всего 2022 года. «Игрой года в виртуальной реальности» стала Hitman 3, а проектом с самым выдающимся сюжетом признали God of War. Главный приз за лучший саундтрек достался ещё одному бывшему эксклюзиву PlayStation — Final Fantasy 7 Remake Intergrade.

Победители премии The Steam Awards 2022:

  1. «Игра года» — Elden Ring.
  2. «Игра года в виртуальной реальности» — Hitman 3.
  3. «Любимое дитя» — Cyberpunk 2077.
  4. «Друг познаётся в игре» — Raft.
  5. «Выдающийся визуальный стиль» — «Человек-паук: Майлз Моралес»
  6. «Самый инновационный геймплей» — Stray.
  7. «Лучшая игра, которая вам не даётся» — Elden Ring.
  8. «Лучший саундтрек» — Final Fantasy 7 Remake Intergrade.
  9. «Лучшая игра с выдающимся сюжетом» — God of War.
  10. «Устройтесь поудобней» — LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.
  11. «Лучшая игра на ходу» — Death Stranding Director's Cut.

Elden Ring стала абсолютным рекордсменом по количеству выигранных наград «Игра года». Ролевой экшен в общей сложности получил 281 награду «Игра года» от профильных СМИ и 43 приза от игроков, участвующих в опросах.

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