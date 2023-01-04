Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В PS Store появились новые скидки. Стартовала вторая часть новогодней распродажи

В PS Store появились новые скидки. Стартовала вторая часть новогодней распродажи
Комментарии

В PlayStation Store добавили новые скидки, которые продлятся две недели. Это вторая половина новогодней распродажи. К сожалению, на какие-то хиты вроде God of War: Ragnarok скидок так и нет.

Мы собрали список из самых интересных предложений — за основу взяли турецкий PSN, поскольку в российском слишком дорого пополнять баланс.

  • Marvel's Midnight Suns — 569 лир (-33%)
  • Ratchet & Clank: Rift Apart — 309 лир (-50%)
  • Sackboy: A Big Adventure — 226 лир (-58%)
  • Need for Speed Unbound — 840 лир (-40%)
  • Demon's Souls — 309 лир (-50%)
  • Returnal — 309 лир (-50%).

Распродажа продлится ещё две недели, до 19 января. Больше она не должна пополняться другими проектами. Параллельно этому, кстати, в PS Plus началась раздача январских игр базовой подписки.

Новость по теме
Январская подборка игр PS Plus уже доступна подписчикам сервиса
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023