В PS Store появились новые скидки. Стартовала вторая часть новогодней распродажи
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В PlayStation Store добавили новые скидки, которые продлятся две недели. Это вторая половина новогодней распродажи. К сожалению, на какие-то хиты вроде God of War: Ragnarok скидок так и нет.
Мы собрали список из самых интересных предложений — за основу взяли турецкий PSN, поскольку в российском слишком дорого пополнять баланс.
- Marvel's Midnight Suns — 569 лир (-33%)
- Ratchet & Clank: Rift Apart — 309 лир (-50%)
- Sackboy: A Big Adventure — 226 лир (-58%)
- Need for Speed Unbound — 840 лир (-40%)
- Demon's Souls — 309 лир (-50%)
- Returnal — 309 лир (-50%).
Распродажа продлится ещё две недели, до 19 января. Больше она не должна пополняться другими проектами. Параллельно этому, кстати, в PS Plus началась раздача январских игр базовой подписки.
Новость по темеЯнварская подборка игр PS Plus уже доступна подписчикам сервиса
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