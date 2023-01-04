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Звезда «Мстителей» Джереми Реннер получил травмы, пытаясь помочь родственнику

Звезда «Мстителей» Джереми Реннер получил травмы, пытаясь помочь родственнику
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Полиция округа Уошо штата Невада завершила расследование несчастного случая, произошедшего со звездой киновселенной Marvel Джереми Реннером 1 января. По данным полицейских, Реннер получил серьёзные травмы, когда помогал родственнику, застрявшему за рулём автомобиля в снегу.

Реннер подогнал к засыпанному снегом автомобилю свою снегоуборочную машину марки PistenBully — она весит почти 6,5 тонны. После уборки он вышел из неё, чтобы поговорить с родственником. Но, заметив, что снегоуборочная техника начала скатываться со склона, актёр попытался на ходу запрыгнуть в кабину, чтобы остановить её. К сожалению, Джереми попал под гусеницы.

Недавно Реннер поделился в соцсетях селфи из больницы после успешно перенесённой операции. Судя по фото, актёр получил не только травму груди и ног — пострадало и лицо. «Соколиный глаз» поблагодарил фанатов за поддержку.

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