Мигель Сапочник покинул сериал «Дом дракона» из-за своей жены

Мигель Сапочник покинул пост шоураннера сериала «Дом дракона» потому, что HBO отказалась нанимать его жену Алексис Рабен на позицию сопродюсера второго сезона. Об этом заявили журналисты издания IndieWire.

Алексис Рабен помогала продюсировать первый сезон, в это время между супругами и HBO начались конфликты. Сапочник хотел, чтобы руководство оставило его жену в команде авторов и на второй сезон. Но топ-менеджеры решили, что неё у недостаточно опыта в продюсировании подобных проектов. После этих событий Мигель и ушёл.

В первом сезоне «Дома дракона» Рабен не только выступала сопродюсером, но и играла Талию — фрейлину королевы Алисент. Мигель Сапочник ранее срежиссировал несколько ярких эпизодов из первого сезона «Игры престолов», а также приложил руку к культовому «Настоящему детективу».

Портал Torrentfreak недавно презентовал топ-10 самых популярных сериалов, которые чаще всего скачивали пираты в 2022 году. На первом месте — фэнтезийный «Дом Дракона».

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Известно, что второй сезон «Дома дракона» уже разрабатывают. Франшизу будут развивать как минимум ещё несколько сезонов. Премьеру нового сезона не стоит ждать раньше 2024 года. Скорее всего, в России сериал можно будет тоже посмотреть от «Амедиатеки».