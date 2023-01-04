Битва с большим ежом и многое другое — 10 минут игрового процесса Wo Long: Fallen Dynasty

Портал IGN запустил новой цикл выпусков программы First. Он посвящён экшену Wo Long: Fallen Dynasty от Team Ninja, которая прославилась благодаря Nioh и Ninja Gaiden. Журналисты опубликовали ролик с 10 минутами игрового процесса.

Видео знакомит с одной из локаций игры — ущельем, где есть живописные водопады, пруды и бамбуковые леса. Герой даёт отпор самым разным врагам — огромным ежам, рыбоподобным монстрам, русалкам и обезьянам. В ролике можно увидеть, как протагонист парирует удары и умело контратакует недругов, а также терпит поражения.

Wo Long: Fallen Dynasty выйдет 3 марта на ПК и консолях, а также в сервисе Game Pass. Ранее авторы выпустили демоверсию игры на PS5 и Xbox Series. При этом проект выпустят и на прошлом поколении PlayStation и Xbox.