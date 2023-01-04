Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Битва с большим ежом и многое другое — 10 минут игрового процесса Wo Long: Fallen Dynasty

Битва с большим ежом и многое другое — 10 минут игрового процесса Wo Long: Fallen Dynasty
Комментарии

Портал IGN запустил новой цикл выпусков программы First. Он посвящён экшену Wo Long: Fallen Dynasty от Team Ninja, которая прославилась благодаря Nioh и Ninja Gaiden. Журналисты опубликовали ролик с 10 минутами игрового процесса.

Видео знакомит с одной из локаций игры — ущельем, где есть живописные водопады, пруды и бамбуковые леса. Герой даёт отпор самым разным врагам — огромным ежам, рыбоподобным монстрам, русалкам и обезьянам. В ролике можно увидеть, как протагонист парирует удары и умело контратакует недругов, а также терпит поражения.

Wo Long: Fallen Dynasty выйдет 3 марта на ПК и консолях, а также в сервисе Game Pass. Ранее авторы выпустили демоверсию игры на PS5 и Xbox Series. При этом проект выпустят и на прошлом поколении PlayStation и Xbox.

Новость по теме
Авторы Wo Long: Fallen Dynasty объяснили, почему в игре не будет уровней сложности
0
0
0
0
0
0
Поделиться
Теги Чемп.Play Игры •••

Заглавное фото: Team Ninja

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023