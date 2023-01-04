СМИ: Ninjas in Pyjamas подписала 18-летнего игрока молодёжного состава NAVI по CS:GO
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Шведский киберспортивный клуб Ninjas in Pyjamas заявил на предстоящий турнир BLAST Premier Spring Groups 2023 по CS:GO обновлённый ростер — об этом со ссылкой на свои источники сообщает Dexerto.
Пятым игроком NiP в рамках чемпионата должен стать 18-летний Даниил headtr1ck Валитов. С 2020 года он выступал за молодёжный состав Natus Vincere — команду NAVI Junior, а в сентябре был выставлен на трансфер.
В новой команде headtr1ck, судя по всему, заменит датчанина Патрика es3tag Хансена, который в конце декабря покинул основной состав Ninjas in Pyjamas.
Пока клуб официально не сообщал о присоединении к ростеру по CS:GO нового игрока. Вероятно, Валитова представят до старта BLAST Premier Spring Groups 2023 — турнир начнётся 19 января.
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