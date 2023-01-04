Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

СМИ: Ninjas in Pyjamas подписала 18-летнего игрока молодёжного состава NAVI по CS:GO

СМИ: Ninjas in Pyjamas подписала 18-летнего игрока молодёжного состава NAVI по CS:GO
Даниил headtr1ck Валитов
Комментарии

Шведский киберспортивный клуб Ninjas in Pyjamas заявил на предстоящий турнир BLAST Premier Spring Groups 2023 по CS:GO обновлённый ростер — об этом со ссылкой на свои источники сообщает Dexerto.

Пятым игроком NiP в рамках чемпионата должен стать 18-летний Даниил headtr1ck Валитов. С 2020 года он выступал за молодёжный состав Natus Vincere — команду NAVI Junior, а в сентябре был выставлен на трансфер.

В новой команде headtr1ck, судя по всему, заменит датчанина Патрика es3tag Хансена, который в конце декабря покинул основной состав Ninjas in Pyjamas.

Пока клуб официально не сообщал о присоединении к ростеру по CS:GO нового игрока. Вероятно, Валитова представят до старта BLAST Premier Spring Groups 2023 — турнир начнётся 19 января.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023