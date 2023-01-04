Автор инди-хита Vampire Sutvivors поделился планами на этот год

Разработчик Vampire Survivors Лука Галанте подвёл в Steam личные итоги прошлого года и обозначил планы на будущее.
В этом году инди-хит Vampire Survivors перейдёт на новый движок. Оригинальная игра создана на Java Script. Новая версия сначала выйдет на консолях и мобильных устройствах, а потом доберётся и до ПК. Лука также собирается оптимизировать проект под портативную Steam Deck.
Автор планирует выпускать для Vampire Survivors новые дополнения и различные апдейты. Первое DLC под названием Legacy of the Moonspell игра получила 15 декабря 2022 года. Оно стоит 80 рублей.
В конце прошлого года Vampire Survivors вышла на мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Оказалось, что попытки перенести игру на смартфоны предпринимались и раньше — Лука искал партнёров и издателей. Но всех, кому разработчик предлагал партнёрство, не устроила предлагаемая автором модель монетизации проекта, предлагающая пользователям смотреть рекламу ради получения бонусов или воскрешения после смерти.
Луке и его команде пришлось собирать и оптимизировать мобильную версию игры самостоятельно — из-за нехватки опыта это было очень сложно. Галанте отметил, что после выхода Vampire Survivors на iOS и Android многие разработчики стали выпускать мобильные клоны игры, причём авторы нагло копируют код и ассеты оригинала.
Лука со своей командой уже трудятся над новой игрой. Она никак не связана с Vampire Survivors, а подробности команда раскроет позже. Готовится и бета-версия проекта.
- 4 января 2023
-
18:35
-
17:51
-
17:41
-
17:17
-
17:10
-
16:41
-
15:59
-
15:25
-
14:54
-
14:22
-
14:05
-
13:37
-
12:49
-
12:28
- 3 января 2023
-
20:08
-
18:54
-
18:32
-
18:04
-
18:04
-
17:30
-
17:12
-
16:41
-
16:10
-
15:22
-
14:47
-
13:48
-
13:18
-
12:39
-
12:30
- 2 января 2023
-
23:47
-
23:21
-
21:35
-
18:36
-
17:57
-
17:20