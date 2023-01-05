Вышел первый трейлер «Восстания зловещих мертвецов» — нового фильма по культовой франшизе
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Warner Bros. выпустила новый трейлер «Восстания зловещих мертвецов» — очередного фильма в культовой зомби-серии. События ленты развернутся в Лос-Анджелесе и расскажут о двух сёстрах, Элли и Бет, которые встречаются после долгой разлуки. Однако вместо тёплого приёма девушки внезапно находят загадочную книгу, которая способна воскрешать мёртвых.
Трейлер 18+
Трейлер без возрастных ограничений
Постер
Фото: Warner Bros.
Главные роли в картине исполнили Лили Салливан («Пикник у Висячей скалы») и Алисса Сазерленд («Викинги»), а режиссёром и одновременно сценаристом выступил Ли Кронин («Другой»). Исполнительным продюсером выступил Сэм Рэйми — создатель культовой франшизы.
Премьера «Восстания зловещих мертвецов» намечена на 19 апреля.
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