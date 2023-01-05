30 млн PS5 и VR в Gran Turismo 7. Главные заявления PlayStation на CES 2023

Sony провела на выставке CES 2023 пресс-конференцию, где важную часть уделили игрового направлению компании — PlayStation. Крупных анонсов не было, но кое-что интересное всё же рассказали.

Gran Turismo 7 получат бесплатную поддержку PlayStation VR2 уже на старте продаж шлема, то есть 22 февраля.

Продажи PS5 превысили 30 млн устройств, а декабрь 2022 года стал лучшим для консоли.

Фото: Sony

Представлен контроллер Project Leonardo для людей с ограниченными возможностями. У него множество возможностей настройки и даже функция объединения с несколькими устройствами, будь то аналогичный геймпад или DualSense.

По фильму Gran Turismo показали короткий тизер. Его снимает Нил Бломкамп («Район #9»), а в главных ролях Дэвид Харбор и Орландо Блум. Премьера 11 августа в кинотеатрах мира.