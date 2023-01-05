30 млн PS5 и VR в Gran Turismo 7. Главные заявления PlayStation на CES 2023
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Sony провела на выставке CES 2023 пресс-конференцию, где важную часть уделили игрового направлению компании — PlayStation. Крупных анонсов не было, но кое-что интересное всё же рассказали.
- Gran Turismo 7 получат бесплатную поддержку PlayStation VR2 уже на старте продаж шлема, то есть 22 февраля.
- Продажи PS5 превысили 30 млн устройств, а декабрь 2022 года стал лучшим для консоли.
Фото: Sony
- Представлен контроллер Project Leonardo для людей с ограниченными возможностями. У него множество возможностей настройки и даже функция объединения с несколькими устройствами, будь то аналогичный геймпад или DualSense.
- По фильму Gran Turismo показали короткий тизер. Его снимает Нил Бломкамп («Район #9»), а в главных ролях Дэвид Харбор и Орландо Блум. Премьера 11 августа в кинотеатрах мира.
- Всего на старте продаж PS VR2 теперь запланировано больше 30 игр. Также Beat Saber выпустят на новом шлеме.
- Sony назвала три ключевых релиза для PS5 в 2023 году: Hogwarts Legacy (10 февраля), Final Fantasy 16 (22 июня) и «Человек-паук 2» (осень).
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