Создатель «Одних из нас» намекнул на разработку The Last of Us 3

Создатель The Last of Us и The Last of Us Part 2 Нил Дракманн дал большое интервью изданию The Hollywood Reporter в преддверии выхода экранизации от HBO. В нём автор вместе с шоураннером Крейгом Мэйзином рассказали о производстве адаптации, включая подбор актёров и дальнейшие планы.

Но самое интересное то, что Дракманн, кажется, готов рассказать ещё как минимум одну историю в зомби-вселенной. По словам разработчика, у него пока нет планов переносить на ТВ истории вне игровой вселенной The Last of Us, однако историю франшизы вполне можно продолжить.

Думаю, во вселенной The Last of Us ещё есть истории, которые можно рассказать. Но планов переносить на телевидение какие-то другие сюжеты за пределами оригинальных игр у нас нет.

Создатель не подтвердил существование триквела, однако у него как минимум есть идеи по продолжению. Прямо сейчас его студия Naughty Dog занимается невероятно амбициозным мультиплеерным проектом по The Last of Us, детали которого должны раскрыть в этом году.

Ранее инсайдер заявлял, что Нил Дракманн действительно работает над третьей частью культовой серии. О чём именно расскажет игра, пока неизвестно.