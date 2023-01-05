Инсайдеры показали Фокалор — главного персонажа нового региона Фонтейн в Genshin Impact

В соцсетях группы инсайдеров Ikapac были опубликованы изображения нового персонажа Фокалор в Genshin Impact — девушка будет архонтом (богом) региона Фонтейн, который планируют добавить в игру весной или летом 2023 года.
Пользователи также отметили, что пост в «Твиттере» был оперативно удалён площадкой из-за нарушения авторских прав. Обычно это означает, что слив соответствует действительности, а разработчики Genshin Impact не хотят раскрывать информацию раньше срока.
Как и предполагалось ранее, Фокалор будет похожа на Барбару, получив маленькую женскую модель.
Фото: Ikapac / Ветерок Мондштадта
Фото: Ikapac / Ветерок Мондштадта
Фото: Ikapac / Ветерок Мондштадта
Ранее инсайдеры сообщали, что Фонтейн будет содержать 8–10 играбельных персонажей и использовать сеттинг стимпанка, а также отсылать к культуре Франции.
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