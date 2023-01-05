Инсайдеры показали Фокалор — главного персонажа нового региона Фонтейн в Genshin Impact

В соцсетях группы инсайдеров Ikapac были опубликованы изображения нового персонажа Фокалор в Genshin Impact — девушка будет архонтом (богом) региона Фонтейн, который планируют добавить в игру весной или летом 2023 года.

Пользователи также отметили, что пост в «Твиттере» был оперативно удалён площадкой из-за нарушения авторских прав. Обычно это означает, что слив соответствует действительности, а разработчики Genshin Impact не хотят раскрывать информацию раньше срока.

Как и предполагалось ранее, Фокалор будет похожа на Барбару, получив маленькую женскую модель.

Фото: Ikapac / Ветерок Мондштадта

Фото: Ikapac / Ветерок Мондштадта

Фото: Ikapac / Ветерок Мондштадта

Ранее инсайдеры сообщали, что Фонтейн будет содержать 8–10 играбельных персонажей и использовать сеттинг стимпанка, а также отсылать к культуре Франции.