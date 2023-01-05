«Достать ножи 2» вошёл в топ-10 лучших фильмов в истории Netflix

Фильм «Достать ножи: Стеклянная луковица» показал отличный старт — за первую неделю ленту посмотрели на протяжении 127 млн часов. Это третий старт в истории Netflix: лучше себя показали только «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном и «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Каприо.
За первые 10 дней лента собрала около 209 млн часов просмотра и уже входит в топ-10 самых популярных фильмов онлайн-кинотеатра в истории. У произведения Райана Джонсона есть ещё две с половиной недели, чтобы обойти «Ирландца», «Операцию по спасению» и «Серого человека».
Топ-10 самых популярных фильмов Netflix за 28 дней показа
Фото: Netflix
Тем временем в Netflix уже признали «Достать ножи 2» успешным — Райан Джонсон уже начал писать сценарий для третьего фильма. Однако ждать продолжения придётся минимум до 2024 года.
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