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Обновлённый «Ведьмак 3» выйдет на дисках в конце января

Обновлённый «Ведьмак 3» выйдет на дисках в конце января
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Как сообщает польский портал PPE, дисковое издание полной версии «Ведьмака 3» поступит в продажу уже 26 января. Предзаказать физическую копию для PS5 и Xbox Series уже можно в магазине Ultima по цене в 160 злотых (около 2600 рублей).

Помимо самой игры и расширений, в комплект также войдут карта игрового мира, стикеры и компендиум по вселенной. Уже в феврале диски появятся и в России — в период от двух недель после официального релиза в магазинах «М.Видео».

Тем временем CD Projekt RED продолжает исправлять ошибки обновлённой версии «Ведьмака» на ПК. Однако у игры есть проблемы и на консолях: устройства текущего поколения не могут удерживать стабильную частоту кадров даже в режиме производительности.

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