Разработчики новых «Корсаров» показали абордаж и морские сражения

Игровая студия Mauris показала геймплейные ролики своего нового проекта Corsairs Legacy в качестве 4K и 60 FPS. Видео содержит кадры игрового процесса во время морского сражения с испанцами, англичанами и французами.
Духовный наследник легендарной серии игр «Корсары», как своё детище называют сами разработчики, учтёт ошибки прошлых частей, но при этом сохранит атмосферу франшизы.
Сражение с испанцами
Сражение с англичанами
Сражение с французами
Команда разработки также пообещала представить больше эксклюзивного контента по Corsairs Legacy на фестивале демоверсий игр в Steam, который состоится 6 февраля 2023 года.
«Корсары» — популярная в России серия ролевых видеоигр в пиратском сеттинге, которые выходили с 2000 года. Последняя игра по франшизе, под названием «Корсары: Каждому своё», выпущена компанией «Акелла» в 2012 году.
- 5 января 2023
-
13:21
-
13:16
-
12:49
-
12:45
-
12:21
-
12:14
-
12:00
-
11:41
-
11:39
-
11:19
-
11:06
-
10:45
-
10:38
-
10:22
-
04:45
- 4 января 2023
-
21:57
-
18:35
-
17:51
-
17:41
-
17:17
-
17:10
-
16:41
-
15:59
-
15:25
-
14:54
-
14:22
-
14:05
-
13:37
-
12:49
-
12:28
- 3 января 2023
-
20:08
-
18:54
-
18:32
-
18:04
-
18:04