Разработчики новых «Корсаров» показали абордаж и морские сражения

Игровая студия Mauris показала геймплейные ролики своего нового проекта Corsairs Legacy в качестве 4K и 60 FPS. Видео содержит кадры игрового процесса во время морского сражения с испанцами, англичанами и французами.

Духовный наследник легендарной серии игр «Корсары», как своё детище называют сами разработчики, учтёт ошибки прошлых частей, но при этом сохранит атмосферу франшизы.

Сражение с испанцами

Сражение с англичанами

Сражение с французами

Команда разработки также пообещала представить больше эксклюзивного контента по Corsairs Legacy на фестивале демоверсий игр в Steam, который состоится 6 февраля 2023 года.

«Корсары» — популярная в России серия ролевых видеоигр в пиратском сеттинге, которые выходили с 2000 года. Последняя игра по франшизе, под названием «Корсары: Каждому своё», выпущена компанией «Акелла» в 2012 году.