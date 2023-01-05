В России делают аниме по русской народной сказке «Марья Моревна»

Группа иллюстраторов-энтузиастов из города Горно-Алтайск работает над аниме-адаптацией русской народной сказки «Марья Моревна». Об этом сообщает Mash Siberia.

Инициатором проекта стал Константин Дмитриев, который в 2000-х преподавал в детском кружке анимации. Теперь он вместе с учениками, которых собрал менее года назад, решил вернуться к старому проекту и экранизировать известное произведение.

В команду входят четыре человека, которые, по словам руководителя Morevna Project, «умеют всё и способны выполнить любой тип анимации». Официальная дата выхода аниме при этом пока не оглашается.

Марья Моревна — персонаж нескольких народных сказаний, мудрая дева-богатырша, которая смогла заковать в цепи Кощея Бессмертного и справилась с рядом других трудновыполнимых заданий.