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На Netflix вышел «Ковбой из Копенгагена» — новый сериал от создателя «Драйва» с русскими субтитрами

На Netflix вышел «Ковбой из Копенгагена» — новый сериал от создателя «Драйва»
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5 января на Netflix состоялась премьера «Ковбоя из Копенгагена» — нового сериала Николаса Виндинга Рефна, создателя культового «Драйва» и «Неонового демона». Все шесть эпизодов можно посмотреть в оригинальной озвучке с русскими субтитрами.

«Ковбой из Копенгагена» рассказывает о загадочной иммигрантке Миу, которая обладает суперспособностями. В течение многих лет её использовали в качестве живого талисмана на удачу. В какой-то момент девушка наконец вырывается на свободу и решает отомстить своим обидчикам, но сперва ей придётся изучить преступный мир Копенгагена.

Главные роли в сериале исполнили Анжела Бундалович («Тёмная лошадка»), Златко Бурич («Треугольник печали») и дочь Николаса Рефна — Лола Корфиксен.

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