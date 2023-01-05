Эксперты: PS5 ни в коем случае нельзя использовать вертикально

Ещё во время анонса PlayStation 5 в Sony заявляли, что консоль можно будет использовать в двух положениях: вертикальном и горизонтальном. Многие геймеры тогда выдохнули с облегчением: огромную приставку можно будет поставить вертикально и она не будет занимать столько места.

Однако, как отмечает компания 68Logic, владельцы PlayStation 5 рискуют попрощаться со своими устройствами, если они продолжат использовать консоль не в горизонтальном положении. Дело в том, что сразу несколько ремонтных компаний сталкиваются со случаями протечки разогретого жидкого металла на элементы внутри консоли — он просто стекает вниз под воздействием гравитации. Это приводит к выходу консоли из строя, поэтому эксперты рекомендуют использовать PlayStation 5 только в горизонтальном положении.

Так выглядит залитая жидким металлом плата PS5 Фото: Consoles System

Несмотря на теоретическую массовость проблемы, далеко не все PS5 могут столкнуться с подобном инцидентом. Дело в том, что жидкий металл, видимо, подвержен вытеканию только в случае сильного падения консоли или других внешних раздражителей. Так что если ваша консоль начала вдруг сильно шуметь, то лучшим вариантом будет обратиться в сервисный центр и поставить PlayStation 5 горизонтально.