Эксперты: PS5 ни в коем случае нельзя использовать вертикально

Ещё во время анонса PlayStation 5 в Sony заявляли, что консоль можно будет использовать в двух положениях: вертикальном и горизонтальном. Многие геймеры тогда выдохнули с облегчением: огромную приставку можно будет поставить вертикально и она не будет занимать столько места.
Однако, как отмечает компания 68Logic, владельцы PlayStation 5 рискуют попрощаться со своими устройствами, если они продолжат использовать консоль не в горизонтальном положении. Дело в том, что сразу несколько ремонтных компаний сталкиваются со случаями протечки разогретого жидкого металла на элементы внутри консоли — он просто стекает вниз под воздействием гравитации. Это приводит к выходу консоли из строя, поэтому эксперты рекомендуют использовать PlayStation 5 только в горизонтальном положении.
Так выглядит залитая жидким металлом плата PS5
Фото: Consoles System
Несмотря на теоретическую массовость проблемы, далеко не все PS5 могут столкнуться с подобном инцидентом. Дело в том, что жидкий металл, видимо, подвержен вытеканию только в случае сильного падения консоли или других внешних раздражителей. Так что если ваша консоль начала вдруг сильно шуметь, то лучшим вариантом будет обратиться в сервисный центр и поставить PlayStation 5 горизонтально.
- 5 января 2023
-
13:21
-
13:16
-
12:49
-
12:45
-
12:21
-
12:14
-
12:00
-
11:41
-
11:39
-
11:19
-
11:06
-
10:45
-
10:38
-
10:22
-
04:45
- 4 января 2023
-
21:57
-
18:35
-
17:51
-
17:41
-
17:17
-
17:10
-
16:41
-
15:59
-
15:25
-
14:54
-
14:22
-
14:05
-
13:37
-
12:49
-
12:28
- 3 января 2023
-
20:08
-
18:54
-
18:32
-
18:04
-
18:04