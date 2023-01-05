Стримерша Amouranth стала персонажем аниме-игры для взрослых

Популярная стримерша Кэйлтин Amouranth Сирагуса рассказала, что она появится в видеоигре Hentai Heroes, содержащей сексуальный контент.
Судя по сообщениям девушки в соцсетях, она будет играбельным персонажем. На разных изображениях девушка одета по-разному — вероятно, виртуальную копию Amouranth можно будет раздевать и переодевать.
Каким будет геймплей за стримершу в Hentai Heroes и когда девушка будет добавлена в игру, пока не сообщается.
Сама Кейтлин также объявила, что проекту требуется графический дизайнер. Авторы игры уверяют, что добавление подобного контента поможет как проекту, так и самой стримерше.
Кэйлтин Amouranth Сирагуса остаётся одной из самых популярных стримерш на площадке Twitch. На канал девушки подписаны более 6,1 млн человек.
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