В Италии показали российский фильм «Серебряные коньки». Он стал главным событием дня

3 января 2023 года в Италии состоялся премьерный телепоказ российского фильма «Серебряные коньки». Картину просмотрели 2,93 млн зрителей, что с большим отрывом стало лучшим показателем дня в стране.

Сценарист картины Роман Кантор отметил успех проекта в соцсетях.

Вчера состоялась ТВ-премьера «Серебряных коньков» в Италии. И они показали (с отрывом) лучший рейтинг дня. Его посмотрели три миллиона домохозяйств. А страница фильма в «Википедии» стала третьей по посещаемости за 3 января в Италии. Вот такое итальянское новогоднее чудо. Не уверен, чтобы что-то подобное происходило раньше с российским кино.

«Серебряные коньки» вышли в российских кинотеатрах в 2020 году. Чуть позже фильм выкупила платформа Netflix.