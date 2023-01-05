В Италии показали российский фильм «Серебряные коньки». Он стал главным событием дня
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3 января 2023 года в Италии состоялся премьерный телепоказ российского фильма «Серебряные коньки». Картину просмотрели 2,93 млн зрителей, что с большим отрывом стало лучшим показателем дня в стране.
Сценарист картины Роман Кантор отметил успех проекта в соцсетях.
Вчера состоялась ТВ-премьера «Серебряных коньков» в Италии. И они показали (с отрывом) лучший рейтинг дня. Его посмотрели три миллиона домохозяйств. А страница фильма в «Википедии» стала третьей по посещаемости за 3 января в Италии. Вот такое итальянское новогоднее чудо. Не уверен, чтобы что-то подобное происходило раньше с российским кино.
«Серебряные коньки» вышли в российских кинотеатрах в 2020 году. Чуть позже фильм выкупила платформа Netflix.
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