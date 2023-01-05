HUNDEN стал аналитиком Astralis. Ранее он сливал им тактики команды, которую тренировал
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Датский киберспортивный клуб Astralis объявил, что новым аналитиком состава по CS:GO станет известный специалист Николай HUNDEN Петерсен.
Сообщество Counter-Strike уже обрушилось с критикой на руководство команды. Среди прочих эмоционально высказался и аналитик европейской FaZe Clan Вячеслав Innersh1ne Бритвин.
АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА, *** ЭТО НА ПОЛНОМ СЕРЬЁЗЕ ПРОИСХОДИТ В 2023 ГОДУ.
Позорище, конечно.
Тут даже слов не приходится выбирать.
В августе 2021 года Петерсен был отстранён от работы в CS:GO на два года: будучи тренером Heroic, он тайно передавал конкурентам из Astralis документы со стратегиями «героев» и тактиками на отдельные раунды.
Однако в конце прошлого года комиссия по добросовестности ESIC неожиданно сняла дисквалификацию с Хундена. Заявлялось, что на встрече стороны договорились, что HUNDEN пройдёт «соответствующее обучение».
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