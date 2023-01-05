Звезда «Мстителей» Джереми Реннер выложил первое видео после серьёзной травмы
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Актёр Джереми Реннер, наиболее известный по роли Соколиного глаза в киновселенной Marvel, опубликовал короткое видео из больницы, где находится после недавнего происшествия.
В первом ролике после серьёзной травмы Реннер пытается улыбаться, показывая себя и окружение в палате.
Как утверждают источники, 1 января 2023 года Джереми Реннер убирал большие сугробы с помощью снегоуборочной машины, и в один момент она проехала по его ноге.
Звезда «Мстителей» потерял много крови, травмировав не только ногу, но и другие части тела. Прибывшие на место происшествия свидетели оперативно отвезли актёра в больницу. Какое-то время состояние Реннера оценивали как критическое, однако сейчас актёр чувствует себя лучше.
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