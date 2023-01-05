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Режиссёр Никита Михалков попал в больницу в тяжёлом состоянии

Режиссёр Никита Михалков попал в больницу в тяжёлом состоянии
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77-летний российский кинорежиссёр и актёр Никита Михалков госпитализирован с пневмонией, вызванной заболеванием COVID-19. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Baza.

По информации издания, известный деятель киноиндустрии находится в тяжёлом состоянии. Изначально Михалкова доставили в государственную клиническую больницу № 67 города Москвы, однако затем врачи решили перевести режиссёра в другое учреждение — для этого понадобилась реанимационная бригада.

«База» также пишет, что состояние Михалкова оценивают как тяжёлое, диагноз — пневмония из-за коронавируса.

В сентябре российский режиссёр отмечал, что в России есть специалисты, которые в короткие сроки могут создать аналог технологии IMAX.

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