Режиссёр Никита Михалков попал в больницу в тяжёлом состоянии
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77-летний российский кинорежиссёр и актёр Никита Михалков госпитализирован с пневмонией, вызванной заболеванием COVID-19. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Baza.
По информации издания, известный деятель киноиндустрии находится в тяжёлом состоянии. Изначально Михалкова доставили в государственную клиническую больницу № 67 города Москвы, однако затем врачи решили перевести режиссёра в другое учреждение — для этого понадобилась реанимационная бригада.
«База» также пишет, что состояние Михалкова оценивают как тяжёлое, диагноз — пневмония из-за коронавируса.
В сентябре российский режиссёр отмечал, что в России есть специалисты, которые в короткие сроки могут создать аналог технологии IMAX.
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