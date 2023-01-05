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Нейросеть показала, как выглядели бы российские сериалы в Японии

Нейросеть показала, как выглядели бы российские сериалы в Японии
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Российский художник Александр Доброкотов, ведущий телеграм-канал Ai molodca, с помощью нейросетей показал кадры из культовых отечественных сериалов в сеттинге японской анимации.

Создатель контента взял за основу популярные российские проекты, которые показывали по телевидению в 2000-х, однако нашлось место и более современным работам — например, Гене Букину из «Счастливы вместе».

Бригада

Фото: Ai molodca

Улицы разбитых фонарей

Фото: Ai molodca

Осторожно, модерн!

Фото: Ai molodca

Дальнобойщики

Фото: Ai molodca

Счастливы вместе

Фото: Ai molodca

Крутое пике

Фото: Ai molodca

Не родись красивой

Фото: Ai molodca

Деревня дураков

Фото: Ai molodca

Ранее пользователь под ником Busche выложил снимки того, как известная нейросеть Midjourney изобразила русские разговорные выражения, такие как «ёшкин кот», «беда не приходит одна» или «горе луковое.

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