Вышел первый трейлер комедийного хоррора «Ренфилд» с Николасом Кейджем
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Компания Universal Pictures опубликовала на своём YouTube-канале трейлер предстоящего кинофильма «Ренфилд», который будет вольной адаптацией романа Брэма Стокера «Дракула».
Лента будет сочетать жанры хоррора и комедии. В центре сюжета окажется помощник графа Дракулы — молодой человек по имени Ренфилд, который во время одного из поручений вампира спасает девушку.
Роль Дракулы в фильме исполнит Николас Кейдж, его сподвижника — Николас Холт. Роль возлюбленной Ренфилда исполнит Нора Лам, также известная как Аквафина.
Премьера фильма состоится в апреле 2023 года. Точной информации об этом пока нет, но с большой долей вероятности кинопрокат «Ренфилда» в России не состоится по решению Universal Pictures.
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