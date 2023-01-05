В Epic Games Store бесплатно раздают Kerbal Space Program и Shadow Tactics — Aiko's Choice
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Платформа Epic Games Store возобновила еженедельные бесплатные раздачи видеоигр, прерванные на время новогодних праздников. С сегодняшнего дня пользователи могут забрать сразу два тайтла, акция продлится до 12 января.
Kerbal Space Program
Симулятор 2015 года, в котором геймерам предлагается возглавить космическую программу, строя ракеты и корабли, изучая планеты и выполнять различные исследовательские задачи.
Shadow Tactics — Aiko's Choice
Независимое дополнение к тактическому стелс-симулятору Shadow Tactics, действие которого происходит в средневековой Японии.
Кроме того, Epic Games Store назвала следующую бесплатную игру. С 12 января пользователи смогут забрать многопользовательскую First Class Trouble.
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