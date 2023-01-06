В России стартовали продажи GeForce RTX 4070 Ti. Цена — от 80 999 рублей

Интернет-магазин электроники и бытовой техники DNS открыл продажу видеокарт GeForce RTX 4070 Ti. На текущий момент доступны модели от трёх разных производителей.

Самая дешёвая версия GeForce RTX 4070 Ti обойдётся покупателям в 80 999 рублей, самая дорогая — на 10 тысяч больше.

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic — 80 999 рублей;

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC — 82 999 рублей;

Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti AERO OC — 90 999 рублей.

На данный момент Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic уже недоступна для приобретения — видимо, их все уже раскупили.

Фото: DNS

Рекомендованная цена GeForce RTX 4070 Ti в США составляет $ 799 (более 56 тыс. рублей по курсу ЦБ РФ), однако обычно их продают чуть дороже, за $ 900-1000.