В Slyrim может снова появиться магазин пользовательских модов
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Несколько лет назад компания Bethesda совместно со Steam позволила пользователям продавать модификации к своей игре The Elder Scrolls V: Skyrim. После волны критики эту возможность убрали, но теперь разработчики, судя по всему, хотят вернуться к этой идее.
Фанаты обнаружили, что полтора месяца назад Bethesda открыла специальную версию игры с пометкой Marketplace. После этого студия выпустила несколько обновлений для своего тайного проекта.
Фото: SteamDB
Пользователи уверены, что авторы Skyrim хотят добавить внутриигровой магазин, в котором позволят снова продавать сторонние модификации для своего проекта.
Некоторые отмечают, что подобная система со схожими признаками ранее была запущена в Minecraft, другой игре, принадлежащей Microsoft.
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