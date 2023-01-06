В Slyrim может снова появиться магазин пользовательских модов

Несколько лет назад компания Bethesda совместно со Steam позволила пользователям продавать модификации к своей игре The Elder Scrolls V: Skyrim. После волны критики эту возможность убрали, но теперь разработчики, судя по всему, хотят вернуться к этой идее.

Фанаты обнаружили, что полтора месяца назад Bethesda открыла специальную версию игры с пометкой Marketplace. После этого студия выпустила несколько обновлений для своего тайного проекта.

Фото: SteamDB

Пользователи уверены, что авторы Skyrim хотят добавить внутриигровой магазин, в котором позволят снова продавать сторонние модификации для своего проекта.

Некоторые отмечают, что подобная система со схожими признаками ранее была запущена в Minecraft, другой игре, принадлежащей Microsoft.