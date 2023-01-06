В Warner Bros. признали, что закрывают шоу и сериалы ради списания налогов

Стало известно, почему Warner Bros. приняла решение закрыть сериал «Мир Дикого Запада» после четырёх сезонов, несмотря на то что проект был рассчитан на пять — таким образом компания пытается снизить расходы.

Выступая на конференции Citibank, финансовый директор Warner Bros. Discovery Гуннар Виденфельс признал, что в 2022 году компания закрывала свои шоу и сериалы, чтобы списать налоги и таким образом сохранить экономическую стабильность.

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Виденфельс также отметил, что WBD должна использовать результаты 2022 года, чтобы оставить позади эти стратегии и двигаться вперёд. При этом он отметил, что повышенные расходы на шоу и сериалы связаны с ростом самой индустрии развлечений.

Все меры по сокращению расходов, которые Warner Bros. Discovery предприняла в 2022 году, стали отражением отрасли, которая вышла за рамки и впала в безумие расходов. Было много мыслей о том, что нужно сделать больше, больше, ещё больше, хотя стоило делать правильные вещи, которые работали.

Так, в августе 2022 года Warner Bros. отменила фильм «Бэтгёрл», хотя его съёмки уже завершились. Variety тогда заявила, что студия сделала это ради списания налогов.