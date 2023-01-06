Состоялся релиз триллера «Всевидящее око» с Кристианом Бэйлом в главной роли
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На платформе Netflix вышел мистический триллер «Всевидящее око» — экранизация романа американского писателя Луиса Байарда. Главные роли исполнили Кристиан Бэйл и Гарри Меллинг.
В центре сюжета оказывается Военная академия США времён середины XIX века, в которой происходит загадочная серия убийств. За расследование инцидента берётся армейский ветеран Август Лэндор, которого и сыграет Бэйл.
Помогать ему будет молодой кадет-оккультист Эдгар Аллан По (актёра Гарри Меллинга вы можете помнить по роли Дадли Дурсля в «Гарри Поттере»). В фильме также можно будет увидеть Джиллиан Андерсон и Шарлотту Генсбур. Режиссёром стал Скотт Купер.
На Netflix фильм можно посмотреть в оригинальной озвучке на английском языке с русскими субтитрами.
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