Цифровая версия «Кота в сапогах 2» появилась в Сети

В пятницу, 6 января, стала доступна цифровая версия мультфильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание» — сиквела мультфильма о коте из медиафраншизы «Шрек».

Возможно, столь ранний выход проекта в «цифре» объясняется слабыми сборами проекта. Несмотря на то что лента получила положительные оценки пользователей и критиков, она заработала немногим больше $ 100 млн. Выход на DVD и Blu-ray, скорее всего, состоится в феврале.

По сюжету Кот в сапогах истратил восемь из девяти жизней и, опасаясь умереть в реальной жизни, отправляется в приключение, чтобы найти мифическое «Последнее желание» и восстановить свои силы.

Премьера мультфильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание» в кинотеатрах состоялась 21 декабря 2022 года.