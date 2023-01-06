Цифровая версия «Кота в сапогах 2» появилась в Сети
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В пятницу, 6 января, стала доступна цифровая версия мультфильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание» — сиквела мультфильма о коте из медиафраншизы «Шрек».
Возможно, столь ранний выход проекта в «цифре» объясняется слабыми сборами проекта. Несмотря на то что лента получила положительные оценки пользователей и критиков, она заработала немногим больше $ 100 млн. Выход на DVD и Blu-ray, скорее всего, состоится в феврале.
По сюжету Кот в сапогах истратил восемь из девяти жизней и, опасаясь умереть в реальной жизни, отправляется в приключение, чтобы найти мифическое «Последнее желание» и восстановить свои силы.
Премьера мультфильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание» в кинотеатрах состоялась 21 декабря 2022 года.
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