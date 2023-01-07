Redfall — это гремучая смесь из Far Cry и S.T.A.L.K.E.R. Игра не похожа на Left 4 Dead

Многие игроки уверены, что грядущий кооперативный боевик Redfall будет похож на шутер Left 4 Dead. Как оказалось, у нового проекта студии Arkane больше общего с экшенами Far Cry и S.T.A.L.K.E.R. Об этом изданию GamesRadar рассказали креативный директор проекта Рикардо Бэр и геймдизайнер Харви Смит.

Мы понимаем, почему многие пришли к такому выводу. В игре есть четыре персонажа, вы можете играть в кооперативе и сражаться против нежити. Но погружаясь в Redfall, вы поймёте, что она не сильно похожа на Left 4 Dead. Игру уместнее сравнивать с Far Cry и S.T.A.L.K.E.R.

По словам авторов, в Redfall будет большой открытый мир, доступный для свободного исследования. В игре также будет хаб, где пользователи смогут брать сюжетные и побочные задания. После релиза мистического шутера студия Arkane планирует вернуться к разработке игр с более закрытыми локациями.

Redfall не будет чисто кооперативной игрой — её можно будет пройти и в одиночку. В кооперативном прохождении авторы советуют выбирать разных героев, чтобы увидеть их взаимодействие и услышать их уникальные диалоги.

Работать над стрельбой в Redfall разработчикам помогала студия id Software, которая прославилась благодаря серии Doom, Wolfenstein и ряду других боевиков.

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Redfall выйдет в 2023 году только на Xbox и ПК — на PlayStation она не заглянет. Игра с первого дня войдёт в сервис Game Pass. По слухам, релиз запланирован на грядущий май.