Камерон Монахэн: Star Wars Jedi: Survivor понравится не только фанатам «Звёздных войн»

Актёр Камерон Монахэн в Star Wars Jedi: Survivor вновь возьмёт на себя роль одного из последних джедаев, Кэла Кестиса. В новом интервью изданию Game Informer артист заявил, что очень хочет, чтобы новое приключение понравилось не только фанатам вселенной «Звёздные войны», но и тем, кто не интересуется культовым миром Джорджа Лукаса.

В общении с журналистами Монахэн отметил, что проработанная вселенная и глубокая история, несомненно, дополнят сюжет новой игры. При этом авторы позволят сюжету быть независимым от бренда «Звёздных войн», чтобы его могли понять все.

При этом актёр подчеркнул, что фанаты «Звёздных войн» точно оценят сюжет, мир и нарратив, который создала студия Respawn.

Star Wars Jedi: Survivor выходит 17 марта на ПК, PS5 и Xbox Series. В России игра официально не выйдет.