В «Балерине» по «Джону Уику» Ана де Армас и Киану Ривз схватятся в яркой экшен-сцене

Ана де Армас призналась, что в боевике «Балерина», события которого развиваются во вселенной «Джона Уика», будет масштабная экшен-сцена, где сойдутся её героиня Руни и Джон Уик в исполнении Киану Ривза. Об этом актриса рассказала известному шоумену Джимми Фэллону.
Армас отметила, что камео Уика в «Балерине» не будет эпизодическим — её героиня Руни не только сразится, но и объединится с легендарным убийцей, чтобы дать отпор недругам.
На днях мы с Киану репетировали нашу сложную экшен-сцену. Он крутился, бросал меня и выполнял безумные трюки. И я поняла, что больше не могу жаловаться на боль в мышцах. Потому что он это делает и не жалуется! Он действительно лучший из лучших!
Сюжет «Балерины» расскажет историю девушки-киллера, которая отправляется мстить за свою семью. Режиссёром фильма выступаетт Лен Уайзман, снявший четвёртую часть «Крепкого орешка», а сценарий написал Шэй Хэттен, работавший над третьей частью «Джона Уика».
Даты выхода у «Балерины» пока что нет. А премьера «Джона Уика 4» с Киану Ривзом намечена на 24 марта этого года.
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