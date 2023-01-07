Фото: Джереми Реннер отмечает день рождения в кругу родственников и врачей

Звезда «Мстителей» Джереми Реннер опубликовал новое фото из больницы — в этот раз с членами семьи и командой врачей. Сегодня «Соколиный глаз» отмечает день рождения — ему исполнилось 52 года!
Фото: Соцсети Джереми Реннера
Реннеер оказался в больнице после несчастного случая — 1 января актёр получил серьёзные травмы, когда помогал родственнику, застрявшему за рулём автомобиля в снегу.
Реннер подогнал к засыпанному снегом автомобилю свою снегоуборочную машину марки PistenBully — она весит почти 6,5 тонны. После уборки он вышел из неё, чтобы поговорить с родственником. Но, заметив, что снегоуборочная техника начала скатываться со склона, актёр попытался на ходу запрыгнуть в кабину, чтобы остановить её. К сожалению, Джереми попал под гусеницы.
Артиста оперативно доставили в ближайшую больницу, где его прооперировали. Его состояние несколько дней назад описывали как «критическое, но стабильное». Но сейчас он чувствует себя гораздо лучше.
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