Хью Джекман раскрыл возможное название третьей части «Дэдпула»

Хью Джекман опубликовал в своём «твиттере» видеопоздравление с Новым годом. В нём актёр не смог не упомянуть грядущий «Дэдпул 3». Артист в своём сообщении назвал картину «Росомаха и Дэдпул».
Райан Рейнольдс в ответе на пост Джекмана не опроверг и не подтвердил, что новый фильм о взбалмошном наёмнике и его «друге» Росомахе будет называться именно так. Но такое название точно пошло бы на руку боссам Marvel — ведь о «столкновении» этих харизматичных героев на большом экране фанаты мечтают давно.
Фото: «Твиттер»
В своём поздравительном ролике Джекман также попросил организаторов «Оскара» не награждать Рейнольдса статуэткой за исполнение песни «Good Afternoon» в фильме «В духе Рождества». Сингл уже внесли в шорт-лист претендентов на «Оскар 2023». По словам Хью, эта номинация сделает Райана невыносимым и заносчивым, что негативно скажется на съёмках третьего «Дэдпула». Ведь оба актёра будут вместе проводить на площадке массу времени. Конечно, актёр говорил об этом, иронично шутя в сторону своего старого друга.
«Дэдпул 3» выйдет в прокат 8 ноября 2024 года. Кто ещё снимется в ленте, помимо Рейнольдса и Джекмана, пока неизвестно.
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