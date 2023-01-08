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Постановщик первого «Дэдпула» доснимет экранизацию Borderlands

Постановщик первого «Дэдпула» доснимет экранизацию Borderlands
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Тим Миллер займётся досъёмкой экранизации игровой серии Borderlands. Постановщика первого «Дэдпула» и «Терминатора: Тёмные судьбы» попросили подменить коллегу Элая Рота, который сейчас вынужден заниматься съёмками хоррора «День благодарения».

Миллер не будет переделывать работу Рота, а лишь доснимет отдельные сцены — на реализацию задачи ему дали около двух недель. Основные съёмки фильма Borderlands Элай Рот завершил ещё в конце 2021 года. Картину планировали выпустить в прокат в 2022-м, но, видимо, боссы студии решили перенести премьеру на неопределённый срок.

Фото: «Твиттер»

Интересный факт: до начала карьеры в кино Тим Миллер работал в игровой индустрии. Одни из первых его работ — яркий трейлер игры DC Universe и промо-ролик Halo 4, который спродюсировал небезызвестный Дэвид Финчер.

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