Слух: Nintendo привлекла NVIDIA, чтобы создать преемника Switch

Известный технический инсайдер и журналист Зенджи Нишикава заявил, что Nintendo снова хочет сотрудничать с NVIDIA, чтобы создать достойного преемника Switch. По словам Нишикавы, представитель известного производителя полупроводников скоро посетит Японию — возможно, для переговоров с «большой N».

NVIDIA ранее принимала непосредственное участие в создании Nintendo Switch. Компания предоставила японским коллегам чип Tegra, который и стал «сердцем» успешной гибридной консоли.

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По словам одного их специалистов Digital Foundry, Nintendo действительно занимается своей консолью нового поколения. Ждать релиза устройства раньше 2024 года эксперты не советуют. Японская компания не хочет торопиться, чтобы выпустить действительно отличную консоль, не повторив провал GameCube и Wii U.