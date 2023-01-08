Главная героиня сериала «Уэнсдей» станцевала с Бэтменом из 60-х

Американский комик Мэтью Хайтон решил соединить нашумевший танец главной героини сериала «Уэнсдей» с ритмичными движениями Бэтмена из одноимённого шоу 1966 года. В этом проекте супергероя сыграл актёр Адам Уэст. Пост с необычным дуэтом уже набрал в «Твиттере» Хайтона более 100 тыс. просмотров и почти 2 тыс. лайков.
Дженна Ортега призналась, что она придумала эту хореографию за несколько дней до съёмок эпизода. На это её вдохновили танцы готов на дискотеках, которые проводились ещё в 80-х годах. Этот номер также завирусился в TikTok. Пользователи соцсети повторяют её движения и делятся результатом с подписчиками. В этом отрывке с танцем играет песня Goo Goo Muck группы The Cramps.
Недавно Netflix официально продлил «Уэнсдей» на второй сезон. Это было ожидаемо, ведь шоу с Дженной Ортегой занимает вторую строчку в списке самых популярных англоязычных проектов онлайн-кинотеатра. Через полтора месяца после выхода его до сих пор обсуждают: снимают ролики, выпускают разборы и делятся друг с другом стикерами в мессенджерах.
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