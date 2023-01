В сериале The Last of Us научно объяснят зарождение зомби-вируса

Авторы экранизации The Last of Us Нил Дракманн и Крэйг Мэйзин признались, что они решили сделать шоу более реалистичным. Они учли события, связанные с реальной пандемией COVID-19 и постарались научно обосновать появление в мире сериала вируса, который возник из настоящих грибов семейства Кордицепс.

Мы решили обосновать сюжет через научный подход. Игра сделала это чертовски хорошо, особенно для жанра, в котором легко сказать: «О, здесь есть зомби, и они выбираются из-под земли». А Кордицепс помог создать убедительную концепцию. Мы решили развить её в сериале, чтобы создать более реалистичный мир и историю. Так зритель будет ещё сильнее ощущать связь с персонажами.

Дракманн и Мэйзин хотят подробно показать, как вспышка вируса породила зомби-мутацию и практически уничтожила мир. При этом, в отличии от игры, в сериале люди не будут носить противогазы в заражённых зонах, опасаясь стать зомби. Потому что грибок будет распространятся «более реалистично».

Роль Джоэла в сериале исполнил Педро Паскаль, а Элли сыграла Белла Рамзи. Сюжет первого сезона шоу перескажет и дополнит события первой части The Last of Us, которая изначально вышла в 2013 году на PS3.

Шоу стартует 15 января 2023 года на канале HBO и в онлайн-кинотеатре HBO Max.