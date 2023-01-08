Чтобы стать Росомахой в «Дэдпуле 3», Хью Джекману потребуется полгода тренировок

В одном из свежих интервью Хью Джекман заявил, что на подготовку к роли Росомахи в «Дэдруле 3» уйдёт шесть месяцев активных тренировок. По словам актёра, все полгода он будет заниматься исключительно приведением себя в надлежащую физическую форму — не только с помощью упражнений, но и благодаря диете.

Актёр отметил, что благодаря работе на Бродвее сейчас он и так в хорошей форме, но для роли Росомахи требуется самая идеальная физическая кондиция. Он также пошутил, что сейчас уже начал охоту за диетическим мясом цыплят.

У нас есть шесть месяцев, чтобы завершить тренировки и начать съёмки. Во время подготовки у меня не будет другой работы. Я буду проводить время с семьёй и готовиться к роли.



Восемь шоу в неделю на Бродвее, где поют и танцуют, — это то, что позволяло мне держать хорошую форму. Так что я здоров и у меня отличная отправная точка для начала.

Ранее Джекман признался, что в «Дэдпуле 3» Росомаха будет ненавидеть Дэдпула. У героев, вероятно, произойдёт не одна стычка. Убить друг друга они всё равно не смогут, но вот драк должно быть много. Более того, это канон — в комиксах Росомаха тоже недолюбливал Дэдпула.

Фильм обещают выпустить в прокат 8 ноября 2024 года. Кто ещё снимется в ленте, помимо Рейнольдса и Джекмана, неизвестно.