В Сеть утёк прототип Left 4 Dead на основе Counter-Strike: Source

Моддер под ником wolfcl0ck выложил в сеть рабочий прототип Left 4 Dead на основе Counter-Strike: Source. Его можно скачать. Он предлагает игрокам одну карту — Zombie City. На ней команде из четырёх игроков нужно отстреливаться от толп агрессивных зомби.
В своё время студия Turtle Rock использовала карту Zombie City для питчинга Valve. В итоге издатель дал разработчикам зелёный свет на создание полноценного кооперативного шутера. А над второй частью компания Гейба Ньюэлла трудилась самостоятельно.
Помимо прототипа Left 4 Dead, в Сеть утекли и другие связанные с Counter-Strike: Source файлы — в них обнаружили незавершённые уровни и различные игровые режимы, которые в итоге не дожили до релиза.
Оригинальная Left 4 Dead вышла в 2008 году и сразу стала хитом. На портале Metacritic кооперативный шутер получил 89 баллов из 100 от журналистов и 9 из 10 от игроков.
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